Confcommercio Agrigento: “Bagnini presidio di legalità sul litorale agrigentino”

Un plauso alla dedizione, all’altissima professionalità e allo spirito di abnegazione degli assistenti bagnanti che vigilano quotidianamente sulle spiagge della provincia di Agrigento, ma anche un riconoscimento formale alla lungimiranza degli imprenditori del comparto. Confcommercio Agrigento interviene con fermezza per tracciare il bilancio dei servizi di salvamento lungo tutto il litorale agrigentino, esprimendo profondo orgoglio per il lavoro svolto dalle strutture balneari, di cui tantissime associate, e ribadendo il valore inestimabile di un sistema di protezione che mette al primo posto la salvaguardia della vita umana.

La riflessione dei vertici dell’associazione di categoria giunge in un momento di profonda commozione per l’intero territorio nazionale. Pochi giorni fa, la tragica scomparsa del bagnino ad Andora, che ha sacrificato la propria vita per salvare due bagnanti dall’annegamento, di cui uno é scomparso insieme al bagnino, ha drammaticamente ricordato a tutti quanto questo ruolo vada ben oltre la semplice vigilanza, configurandosi come una vera e propria missione civile caratterizzata da rischi altissimi e responsabilità totali.

Per Confcommercio Agrigento, la stagione estiva, nel nostro litorale, sta dimostrando l’efficacia di un modello basato sul rigore e sugli investimenti mirati. Gli stabilimenti balneari dell’intera costa non si limitano a rispettare i requisiti di legge, ma elevano costantemente gli standard grazie a dotazioni all’avanguardia e a personale altamente qualificato. Questo scenario virtuoso è il risultato diretto della sensibilità degli operatori economici del settore, i quali, nonostante le complessità gestionali, considerano la sicurezza un asset prioritario e non un mero costo d’impresa. L’elevato numero di imprese balneari e di pubblici esercizi che scelgono di associarsi a Confcommercio Agrigento costituisce una comunità coesa ed esprime una leadership forte in termini di accoglienza e legalità.

Sull’eccellenza del modello operativo e sul valore della rappresentanza datoriale è intervenuto direttamente il Presidente di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi:”L’attuazione delle nuove linee guida balneari rappresenta un pilastro fondamentale per qualificare le nostre coste e proteggere la vita umana. Il lavoro svolto dai bagnini sul litorale agrigentino non è un semplice adempimento formale, ma un presidio di legalità e sicurezza insostituibile. Le nostre imprese dimostrano ogni giorno resilienza e rigore normativo, investendo in risorse umane qualificate per garantire standard d’eccellenza. La recente tragedia di Andora ci impone una riflessione profonda sul valore umano e professionale di questi operatori, veri e propri custodi della vita dei nostri cittadini e dei turisti.”

A fare eco alle parole del presidente, analizzando l’impatto sul comparto dei pubblici esercizi e dell’ospitalità balneare, è il Presidente provinciale di Fipe Agrigento, Giovanni Morello, che è anche Istruttore di Arti Marinaresche di Salvataggio: “I pubblici esercizi e i lidi balneari costituiscono il motore economico della nostra stagione turistica. Garantire una sorveglianza balneare impeccabile significa offrire serenità a chi sceglie le nostre spiagge e i nostri servizi di ristorazione e accoglienza. Anche sé oggi più che mai risulta difficile reperire bagnini di salvataggio, per la quale si auspica una modifica dell’attuale impianto normativo che disciplina il settore. L’attività quotidiana dei nostri bagnini testimonia il livello di dedizione assoluta che caratterizza la categoria. Come Fipe, ribadiamo la necessità di supportare le imprese balneari nella formazione continua e nel potenziamento delle dotazioni di soccorso, per fare in modo che la sicurezza rimanga sempre l’asset portante dell’economia turistica agrigentina.”

Il connubio tra la professionalità degli assistenti bagnanti e la serietà degli imprenditori balneari si conferma così il miglior biglietto da visita per il turismo della provincia. Confcommercio Agrigento ribadisce che la tutela della legalità e la sicurezza delle spiagge rimarranno i punti fermi dell’azione sindacale, a difesa di una categoria che continua a dimostrare sul campo il proprio valore etico e produttivo.