Canicattì

Basta violenza, Canicattì si mobilita per la sicurezza: la manifestazione il 15 ottobre

Il corteo partirà alle ore 19.30 da contrada Reda e si concluderà in piazzale Padre Gioacchino

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Alla luce dei recenti episodi che hanno interessato la città di Canicattì, tra risse, accoltellamenti e incidenti legati alla guida spericolata, le associazioni del territorio hanno promosso un momento di riflessione e sensibilizzazione per chiedere maggiore sicurezza e proteggere famiglie e giovani.

La manifestazione è in programma giovedì 15 ottobre, alle ore 19.30, a Canicattì, ed è aperta a tutta la cittadinanza e senza alcuna connotazione politica o associativa; Il corteo partirà da contrada Reda e si concluderà in piazzale Padre Gioacchino, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, genitori, associazioni e ragazzi in un messaggio condiviso di responsabilità e partecipazione. Interverranno don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento, e don Marco Farruggia, ausiliatrice Maria.

Gli organizzatori invitano tutta la comunità a partecipare e a farsi promotrice dell’iniziativa, sottolineando che anche una semplice presenza può fare la differenza. Un’occasione per ritrovarsi, riflettere insieme e ribadire l’importanza di costruire una città più sicura e attenta ai bisogni dei giovani.

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