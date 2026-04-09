Canicattì

Canicattì, respinta mozione sfiducia: Corbo resta sindaco

Tredici i voti a favore della mozione, cinque i voti contrari sei sono risultati i consiglieri assenti

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

E’ stata respinta stasera la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.

Tredici i voti a favore della mozione, cinque i voti contrari sei sono risultati i consiglieri assenti. Dunque, Vincenzo Corbo resta al suo posto dato che per essere approvata lka mozione di sfiducia avrebbe dovuto ottenere  il voto favorevole di almeno 15 consiglieri sui 24 che compongono l’assemblea cittadina.

A presentare e firmare l’atto formale per mandare a casa il primo cittadino erano stati in 14: Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Calogero Muratore, Giangaspare Di Falco, Giuseppe Alaimo, Calogero Restivo, Dario Curto, Daniele Marchese Ragona, Giuseppe La Licata e Anita Sciabbarrasi.

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