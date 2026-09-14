Galleria Belvedere, presentati i lavori: si parte il 16 settembre

Si è tenuta oggi presso il Comune di Sciacca, alla presenza del sindaco Fabio Termine, una conferenza stampa dedicata agli imminenti lavori di demolizione e ricostruzione della galleria “Belvedere”, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. All’incontro hanno partecipato gli ingegneri Anas Filippo Amodeo e Marco Alaimo, che hanno risposto alle domande di cronisti e cittadini sull’intervento e sulla viabilità alternativa predisposta durante la chiusura della galleria. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e ha rappresentato un proficuo momento di confronto, a testimonianza della sinergia sviluppata da Anas con le istituzioni locali e della vicinanza dell’azienda al territorio. Il dialogo con cronisti e cittadini ha consentito di approfondire gli aspetti dell’intervento e di ascoltare le esigenze della comunità, accompagnando l’avvio dei lavori con un’informazione chiara e condivisa.

“L’avvio dei lavori alla galleria Belvedere rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento della rete stradale siciliana. Ringraziamo il Comune di Sciacca per la proficua collaborazione istituzionale nella definizione della viabilità alternativa.” Ha dichiarato Nicola Montesano, il Responsabile Struttura Territoriale Anas Sicilia. L’inizio degli interventi e la conseguente chiusura al traffico sono previsti per mercoledì 16 settembre. La data, inizialmente fissata al 14 settembre, è stata posticipata a seguito della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) in Prefettura, accogliendo la richiesta formulata dal Comune di Sciacca. L’intervento prevede la demolizione e la successiva ricostruzione della galleria nell’ambito della manutenzione programmata approvata e condivisa con gli enti competenti, con l’obiettivo di restituire al territorio un’infrastruttura rinnovata e più sicura.

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico della SS 115 sarà deviato sulla viabilità comunale appositamente adeguata. Il percorso alternativo interesserà via Ferraro, via Lioni, viale Siena, via Pompei e un tratto di via Alcide De Gasperi, garantendo la continuità della circolazione e l’accessibilità ai principali servizi urbani.

Sono stati inoltre realizzati specifici raccordi tra la strada statale e la rete viaria urbana, insieme alla segnaletica verticale e orizzontale necessaria per la regolazione dei flussi e la sicurezza della circolazione.