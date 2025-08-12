Casteltermini, sorpreso a cedere dosi di cocaina: denunciato 59enne

I carabinieri di Casteltermini hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica un 59enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma a cedere due dosi di cocaina ad un soggetto di Casteltermini; inoltre a seguito di perquisizione personale e veicolare il 59enne è stato trovato con una consistente somma di denaro provento dell’attività di spaccio e di un coltello a serramanico.

Per tale ragione informata la Procura il soggetto è stato deferito e l’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento.