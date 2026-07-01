Catania

Abitazione trasformata in base dello spaccio, arrestato 19enne

I militari hanno scovato e sequestrato oltre 180 grammi di marijuana già suddivisa in numerose dosi pronte per essere immesse sul mercato

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, hanno arrestato un giovane di 19 anni residente a Belpasso, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. 

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa sviluppata dai militari della Sezione Operativa di Paternò, che avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’abitazione del giovane potesse essere utilizzata come base per la sua attività di spaccio. Sulla base, dunque, delle indagini, i Carabinieri hanno organizzato una perquisizione domiciliare che ha effettivamente consentito di riscontrare la fondatezza dei loro sospetti. 

Nel corso delle operazioni, i militari hanno scovato e sequestrato oltre 180 grammi di marijuana già suddivisa in numerose dosi pronte per essere immesse sul mercato illecito. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga, elementi indicativi dell’attività di spaccio.  La droga sequestrata è stata sottoposta alle previste analisi di laboratorio per la determinazione qualitativa e quantitativa del principio attivo. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.  

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