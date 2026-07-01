Catania

Litiga con il coinquilino per la cucina e lo colpisce con una padella, denunciato 

Per una lite tra due giovani coinquilini per la gestione dell'uso della cucina culminata con un colpo di padella al volto di uno dei due

Pubblicato 41 secondi fa
Da Redazione

La polizia è intervenuta nel rione Cibali di Catania per una lite tra due giovani coinquilini per la gestione dell’uso della cucina culminata con un colpo di padella al volto di uno dei due. All’arrivo degli agenti la vittima aveva la testa insanguinata ed è stata soccorsa e condotta in un ospedale. L’aggressore, un 25enne, è stato denunciato per lesioni personali 

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