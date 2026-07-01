Siracusa

Il vice questore Andrea Monaco è il nuovo capo della Squadra mobile di Siracusa

Da oggi il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Siracusa è il vice questore della polizia Andrea Monaco che succede ad Annalisa Stefani

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Da oggi il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Siracusa è il vice questore della polizia Andrea Monaco che succede ad Annalisa Stefani, che ricoprirà lo stesso incarico a Trento. Andrea Monaco, è nato a Vittoria (Rg) nel 1983, e ha conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” la laurea in giurisprudenza nel 2008 e nel 2011, è stato ammesso a frequentare il corso biennale di formazione per commissari presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma.

Nel dicembre 2013 è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta dove ha rivestito l’incarico di dirigente dell’ufficio Immigrazione. Successivamente, ha ricoperto importanti incarichi nei commissariati di Gela e di Niscemi, nella Questura di Benevento e nei commissariati di Lentini e Vittoria. Nel marzo 2024 ha assunto l’incarico di dirigente della squadra mobile di Ragusa dove ha condotto numerose attività di indagine ed operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. Lascia la dirigenza della squadra mobile della Questura di Siracusa il vice Questore Annalista Stefani che, dall’aprile del 2025 ad oggi, ha conseguito importantissimi risultati nella lotta alla criminalità organizzata in città ed in provincia portando a termine numerose operazioni che hanno permesso di sequestrare ingenti quantitativi di droga e numerosissime armi, infliggendo un duro colpo alla criminalità locale.

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