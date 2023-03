Aperti oltre orario, sospesa attività due locali a Catania

A Catania l’attività di due locali di via Antonino di Sangiuliano è stata sospesa per sette giorni dal Questore perché i due esercizi commerciali, uno di fronte all’altro, la notte del 27 marzo scorso sono stati trovati aperti ben oltre l’orario di chiusura e pieni di persone intente a consumare alcolici.

Il controllo è scattato poco dopo le 2. Alcune persone fuori da un locale, dove inoltre c’era musica ad alto volume, hanno inoltre lanciato petardi contro le auto della Polizia di Stato.

E’ il secondo provvedimento di sospensione dell’attività emesso dal Questore di Catania per entrambi i locali che soprattutto nei fine settimana, vengono segnalati per musica ad alto volume, assembramenti di persone, schiamazzi all’esterno, nelle ore notturne e anche per qualche rissa.