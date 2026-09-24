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Cavalli con poca acqua e lasciati sotto il sole: denunciato proprietario

Gli animali sono stati trasferiti presso altra struttura

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites – distaccamento di Trapani, unitamente a personale dell’ASP di Trapani, nei giorni scorsi hanno fatto accesso presso un terreno agricolo sito nel comune di San Vito lo Capo dove era stata segnalata la presenza di due cavalli detenuti in condizioni inadeguate. 

Effettuato l’accesso, i militari accertavano che l’intera area si presentava sprovvista di una zona di ricovero con copertura dai raggi solari. Inoltre la disponibilità di acqua era ridotta, in pessime condizioni igieniche e anch’essa ininterrottamente esposta ai raggi solari. Il personale medico veterinario intervenuto rilevava gli estremi per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili, pertanto i Carabinieri procedevano al deferimento all’Autorità Giudiziaria di Trapani del proprietario dell’area e dei cavalli. Gli animali venivano immediatamente trasferiti presso una struttura idonea e l’autorità sanitaria disponeva il blocco ufficiale degli esemplari in attesa dell’esito dei prelievi.

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