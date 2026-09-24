Pagano al panificio con 50 euro falsi: i Carabinieri individuano quattro giovani

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo, al termine di un’attività investigativa, avviata a seguito di una segnalazione ricevuta durante un servizio di pattuglia, hanno deferito in stato di libertà quattro giovani, di 22, 28, 21 e 19 anni, per il reato spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate.

In particolare, una pattuglia impegnata nel controllo del territorio, è stata allertata dal personale di un panificio del paese che aveva venduto prodotti a 4 giovani ma aveva ricevuto, per il pagamento, banconote da 50 euro ritenute false.

Ricevuta la segnalazione, i militari si sono immediatamente attivati per individuare i soggetti e, attraverso le informazioni acquisite e una serrata ricerca sul territorio, sono riusciti a intercettare l’autovettura a bordo della quale si trovavano i quattro, una costosa berlina.

Individuato il veicolo nei pressi di un centro scommesse del luogo, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dei 4 occupanti, sottoponendoli a perquisizione. La verifica ha consentito di scovare altre 3 banconote da 50 euro palesemente contraffatte.

Il denaro è stato immediatamente sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti, mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i quattro giovani sono stati denunciati