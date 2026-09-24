Sorpreso a spacciare sotto casa: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un palermitano di 46 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto, effettuato dagli Agenti del Commissariato di P.S. “Libertà”, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del mercato della droga nei quartieri cittadini, è il coronamento di una mirata attività info-investigativa.

I poliziotti, infatti, ipotizzando che l’uomo, gravato da numerosi precedenti specifici nel medesimo ambito, potesse detenere e smerciare sostanze stupefacenti in prossimità del proprio domicilio, hanno predisposto specifici servizi di osservazione e appostamento nei pressi della sua abitazione.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno notato il 46enne scendere in strada per raggiungere un altro uomo, giunto sul posto pochi istanti prima e ritenendo imminente una cessione di droga, sono intervenuti tempestivamente, bloccando entrambi i soggetti per sottoporli a un controllo di polizia.

La perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire addosso all’indiziato una dose di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina, è stata estesa al domicilio dell’uomo con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato.

Sebbene l’ispezione all’interno dell’appartamento abbia dato esito negativo, il fiuto infallibile del cane antidroga ha indirizzato gli agenti verso le scale condominiali del primo piano che conducono all’abitazione del sospettato. All’interno di una cassetta di derivazione elettrica, i poliziotti hanno così scoperto un barattolo contenente 9,25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale destinato al confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente e il “kit da spaccio”, di cui il 46enne ha rivendicato la proprietà, sono stati posti sotto sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito della direttissima, nei confronti dell’arrestato è stata applicata la misura precautelare degli arresti domiciliari.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.