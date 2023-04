Droga davanti la scuola e spot sui social, arrestato 17enne

Pusher diciassettenne arrestato perche’ spacciava dinanzi a una scuola. E’ successo a Catania: sono stati i carabinieri della compagnia di piazza Dante a bloccarlo, era in sella ad uno scooter. Controllato e perquisito, nella tasca del giubbotto il giovane aveva 86 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, nonche’ 70 euro, verosimilmente frutto dell’attivita’ di spaccio. La perquisizione e’ stata estesa all’abitazione di residenza, dove sono stati trovati circa 40 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, nonche’ un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.820 euro in contanti.

I militari hanno scoperto che il giovane utilizzava delle chat di whatsapp e Telegram presenti nel cellulare del sospettato, con le quali reclamizzava quotidianamente foto, video e prezzi dello stupefacente, gestendone la compravendita con i molteplici acquirenti. Il minorenne e’ stato prima condotto nel centro di prima accoglienza di via Franchetti. E successivamente sottoposto alla misura della permanenza in casa, con divieto di comunicare con terze persone, che non siano i familiari, anche a mezzo telefonico e telematico.