Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti nel carcere minorile di Catania

“Ieri mattina, nel carcere minorile di Catania, un detenuto extracomunitario ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria che hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale e saranno esentati dal servizio per alcuni giorni”.

Lo rende noto Alfio Giurato, coordinatore regionale Fp Cgil polizia in Sicilia sottolineando che l’autore del gesto “ha problemi psichici e non è nuovo ad aggressioni gravi come quella messa in atto”. “Abbiamo già segnalato al nuovo capo dell’amministrazione minorile Antonio Sangermano – aggiunge il sindacalista – le gravi criticità sull’ordine e la sicurezza che riguardano l’Istituto penitenziario per minorenni di Catania, ma evidentemente si continua a sottovalutare il problema relegandolo ad un problema, appunto, minore. Da settimane, all’Istituto per minorenni di Catania, vengono costantemente assegnati detenuti con problemi psichici, senza che il personale di polizia e il restante personale sia in grado di fronteggiare tali emergenze”.

Giurato segnala anche altri problemi creati a catena dall’aggressione: “ad altri colleghi in servizio nella stessa mattina che avrebbero dovuto terminare il proprio turno alle 14 – afferma – è stato imposto di trattenersi fino alle 19 di questa sera. Lo stesso personale di polizia che ha concluso il servizio in serata, ha avuto appena il tempo di cenare e ha dovuto coprire anche il turno di notte dalle 23:00 fino alle 07:00 di questa mattina 1 aprile. Impossibile continuare a gestire un carcere in queste condizioni. Ai Poliziotti viene negato anche un minimo di recupero psico-fisico”.