La presenza costante dei Carabinieri sulle principali arterie stradali del territorio si conferma un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e un efficace strumento di contrasto alla criminalità. Proprio durante uno dei quotidiani servizi di controllo, i militari della Compagnia di Palagonia hanno intercettato un pusher, sequestrando poi diverse confezioni di hashish, cocaina e marijuana. Per un 53enne del posto è scattato l’arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale.

L’attività si è sviluppata durante un servizio sulla SS 417, nel comune di Ramacca, dove i militari hanno fermato, tra le altre, un’autovettura per un accertamento di routine, identificando a bordo un 53enne, già gravato da pregresse vicende giudiziarie. Il comportamento del conducente, apparso da subito nervoso e insofferente, e la sua reazione scontrosa all’avvio delle operazioni di perquisizione, mirate alla ricerca di armi e/o droga, ha insospettito gli operanti. Infatti, all’apertura del vano portaoggetti, i Carabinieri hanno recuperato 5 panetti contenenti hashish e, in un borsello poggiato sul sedile del passeggero, altri 10, tutti termosaldati e confezionati con una scritta riportante la parola “Bandidos”, per un peso complessivo di 1.5 kg.

I Carabinieri hanno ampliato il raggio delle verifiche e, con il supporto di altri equipaggi, le attività sono state estese all’abitazione dell’uomo. La perquisizione domiciliare ha consentito di scovare un ulteriore quantitativo di droga nel garage, in uso al 53enne, dove, in un vecchio baule, erano stati nascosti 5 buste termosaldate contenenti cocaina (per un peso totale di mezzo chilo) e 4 di marijuana (del peso di 225 gr.). Il pusher è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. La droga sequestrata sarà sottoposta ai successivi accertamenti tecnici di laboratorio.