I servizi straordinari, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, mirati al rafforzamento della sicurezza nel centro storico e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa, hanno impegnato in mattinata i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante. In collaborazione con personale tecnico di E-Distribuzione, hanno eseguito un’attività finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità, con particolare attenzione ai furti di energia elettrica, in via Oriente, via Fortino Vecchio, via Bambino e Via dei Gesuiti. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, una 46enne catanese, ritenuta responsabile di “furto aggravato di energia elettrica”.

Gli accertamenti, eseguiti con il supporto del personale specializzato Enel, hanno infatti consentito di accertare che la sua abitazione era alimentata con un allaccio abusivo direttamente alla montante della rete elettrica, bypassando il regolare sistema di misurazione dei consumi e consentendo la fornitura illecita di energia. Il danno economico arrecato al gestore della rete è stato quantificato in 3.794 euro. Anche per una 55enne catanese è scattata la denuncia penale perché usufruiva di corrente elettrica con allaccio abusivo alla montante Enel con un danno quantificato, relativo alla sua utenza di 226 euro.

Analoga manomissione è stata accertata a casa di un 69enne, anch’egli denunciato, che ha arrecato un danno economico all’Enel pari a 5.535 euro. Denunciata pure una 50enne catanese che, allacciata direttamente alla linea elettrica principale del distributore che porta la corrente prima che questa passi e venga misurata dal contatore, al termine del ricalcolo dei consumi sottratti, è riuscita a “risparmiare” in bolletta un importo pari a 3.263 euro, in danno della società erogatrice del servizio. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica, una forma di illegalità che, oltre a determinare rilevanti perdite economiche, pregiudica la sicurezza degli impianti e può esporre residenti e passanti a gravi rischi derivanti da collegamenti realizzati in modo artigianale e privi delle necessarie misure di sicurezza.