Ferito con colpo di pistola a un piede, indagano carabinieri

Un 57enne è ricoverato con una ferita al piede destro da arma fuoco all’ospedale San Marco di Catania.

L’uomo ha detto ai carabinieri, che indagano, di essere intervenuto, ieri sera, per sedare una rissa tra avventori di un esercizio e che sarebbe stato centrato all’arto da un colpo partito accidentalmente dalla pistola di una dei partecipanti allo scontro.Dopo essere rimasto ferito si è recato da solo, a bordo di uno scooter, nell’ospedale del rione Librino. Il 57enne, che in passato è stato denunciato per reati connessi alla droga, dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.

Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania, delegando le indagini ai militari dell’Arma