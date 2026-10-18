Catania

Fuga in scooter per evitare il controllo, denunciato minorenne

Uno scooter con a bordo un giovane senza casco che, alla vista della pattuglia, ha subito cambiato direzione di marcia, dandosi a una vera e propria fuga

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un controllo alla circolazione stradale e una fuga improvvisa alla vista dei Carabinieri hanno fatto scattare un inseguimento tra le vie di Gravina di Catania, conclusosi con la denuncia a piede libero di un 17enne.  In particolare, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari della Radiomobile di Gravina di Catania hanno scorto uno scooter con a bordo un giovane senza casco che, alla vista della pattuglia, ha subito cambiato direzione di marcia, dandosi a una vera e propria fuga.  

La “gazzella” ha subito attivato i dispositivi sonori e luminosi per far sì che si fermasse, ma il ragazzo, ha iniziato a correre, a velocità sostenuta, effettuando pericolose manovre, zigzagando tra le auto, imboccando contromano alcune vie del paese e mettendo, così, a repentaglio l’incolumità di tutti gli utenti della strada. L’equipaggio non lo ha perso di vista e, poco dopo, è riuscito a fermarlo in sicurezza e   identificarlo per un 17enne catanese. Ulteriori accertamenti hanno consentito di accertare che non solo il giovane era senza casco, ma era anche sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.  Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 17enne è stato denunciato in stato di libertà per “fuga pericolosa”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva e sanzionato per le violazioni al Codice della strada, ovvero guida senza il casco protettivo e guida senza patente. 

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