Catania

Furto di energia elettrica, 10 denunce

Gli accertamenti tecnici nel vano contatore hanno consentito di rilevare, sin da subito, molteplici irregolarità nelle forniture di energia in alcune abitazioni private

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono i controlli ad ampio raggio della Polizia di Stato in tutti i quartieri della città, come disposto dalla Questura di Catania che ha intensificato mirate attività di accertamento per prevenire fenomeni di criminalità e illegalità diffusa.

In particolare, i poliziotti hanno eseguito, nei giorni scorsi, una serie di verifiche nel quartiere del Villaggio Sant’Agata, mirate a contrastare furti di energia elettrica attuati attraverso la creazione di allacci abusivi alla rete, con concreti rischi per l’incolumità pubblica. L’intervento è stato coordinato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ha visto impegnati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e del X Reparto Mobile di Catania che hanno fornito una puntuale cornice di sicurezza al personale tecnico della società di distribuzione dell’energia per effettuare tutti i dovuti controlli in alcuni condomini della zona. Gli accertamenti tecnici nel vano contatore hanno consentito di rilevare, sin da subito, molteplici irregolarità nelle forniture di energia in alcune abitazioni private. I rispettivi proprietari avevano creato un meccanismo in grado di garantire energia elettrica a costo zero per alimentare elettrodomestici e apparecchiature, comprese quelle maggiormente energivore. In alcuni casi, ciò è stato possibile attraverso la manomissione dei contatori e, in altri, mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Grazie all’intervento coordinato dai poliziotti della Questura, i tecnici hanno disconnesso i contatori, ripristinando le condizioni di sicurezza e individuando anche il momento esatto in cui ha avuto origine il prelievo irregolare di energia. Dai primi rilievi, è emersa un’illecita fornitura di energia elettrica da oltre quattro anni, per un danno stimato in centinaia di migliaia di euro. Dopo aver acquisito tutti i fascicoli redatti dai tecnici sul posto, i poliziotti hanno denunciato 10 persone per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Contestualmente, gli agenti della squadra cinofili della Questura hanno effettuato controlli nell’area con le unità antidroga ed antiesplosivo, riuscendo a scovare alcune cartucce da fucile, perfettamente integre, all’interno di un contatore dell’acqua, sequestrandole a carico di ignoti.

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