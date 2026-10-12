Scoperte 10 piante marijuana in un appartamento, tre denunce

Nel corso di un’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto della produzione e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. di Caltagirone hanno denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente. L’attività ha preso avvio da una segnalazione acquisita dagli investigatori in merito alla presenza di piante di marijuana in fioritura all’interno di uno stabile composto da più appartamenti. Gli agenti, pertanto, hanno predisposto un servizio di polizia giudiziaria presso lo stabile, procedendo alla perquisizione dell’immobile e delle persone presenti, notando da subito la presenza di un giovane all’interno di un balcone che, alla loro vista, spostava frettolosamente alcuni vasi contenenti piante. L’immediato controllo ha consentito di accertare la presenza, all’interno dell’abitazione, di cinque piante di marijuana di diverse dimensioni nonché di rinvenire alcune modiche quantità di marijuana, nella disponibilità di una delle persone presenti all’interno dell’abitazione. Nel corso delle operazioni, i poliziotti inoltre, in un’area comune dello stabile, hanno rinvenuto un’ulteriore pianta di marijuana di rilevanti dimensioni. Gli accertamenti permettevano di ricondurre la pianta alla proprietaria di uno degli appartamenti dello stabile, la quale conduceva gli operatori presso la propria abitazione ove erano presenti altre quattro piante di marijuana, alcune delle quali adulte e in fase di fioritura. Complessivamente, nell’ambito dell’intervento venivano quindi individuate e sequestrate dieci piante di marijuana. Le piante venivano sottoposte presso il Commissariato agli accertamenti preliminari da parte della Polizia Scientifica, che ne confermava la natura di cannabis. In particolare, le cinque piante riconducibili ai primi due soggetti, tre delle quali in fioritura, presentavano un peso complessivo, comprensivo di fusto e foglie, di circa 1 chilogrammo, mentre le cinque piante rinvenute presso l’altro appartamento, tutte adulte e in fioritura, presentavano un peso complessivo di circa 6,7 chilogrammi. Nel corso delle attività investigative veniva, inoltre, eseguita una perquisizione presso l’abitazione di uno dei soggetti, dove venivano rinvenute ulteriori quantità di marijuana per un peso complessivo di circa 3 grammi, oltre a cinque fucili e 147 cartucce, regolarmente detenuti.

In relazione alle armi e al relativo munizionamento, non emergendo nell’immediatezza elementi tali da configurare un illecito penale, gli operatori procedevano comunque al ritiro cautelare, ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., per le successive valutazioni dell’Autorità competente. Al termine delle attività, le tre persone venivano denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone per il reato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati, valevole ora e fino a condanna definitiva, l’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla produzione e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, anche attraverso il monitoraggio e il controllo degli ambienti abitativi nei quali vengono allestite coltivazioni di cannabis.