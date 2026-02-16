Mafia, 8 anni di carcere al boss di Carini

Il tribunale di Palermo ha condannato a 8 anni per associazione mafiosa John Pipitone, boss di Carini e figlio del capomafia Giovanbattista Pipitone.

La procura aveva chiesto la condanna a 21 anni, ma in giudizio sono cadute le accuse del reimpiego di somme illecite e del traffico di armi e una contestazione di estorsione è stata riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È stato invece condannato a un anno e 4 mesi il coimputato Salvatore Abbate, accusato di detenzione illegale di armi, assolto però dall’accusa di associazione mafiosa.