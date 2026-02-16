Mafia

Messina Denaro, chiesta conferma condanna per la figlia di Laura Bonafede

Martina Gentile, figlia dell'insegnante Laura Bonafede, è ritenuta una pedina fondamentale della rete di assistenza al latitante

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La procura generale ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 8 mesi e un anno di libertà vigilata inflitta in primo grado a Martina Gentile, figlia dell’insegnante Laura Bonafede, storica compagna di Matteo Messina Denaro. Gentile è ritenuta una pedina fondamentale della rete di assistenza al latitante. La donna era accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena.

Nel corso di dichiarazioni spontanee Gentile, in primo grado, davanti al gup, disse di aver ignorato la relazione tra il capomafia e sua madre, sposata con un altro mafioso che sconta l’ergastolo per omicidio. “Ad oggi, per quello che ho saputo leggendo anche la lettera diario di mia madre – ha spiegato – capisco che quell’uomo non meritava il mio affetto. Mia madre ha sbagliato tantissimo, per questo sono arrabbiata con lei, però purtroppo è andata così e io ho voluto bene ad una persona a cui non dovevo”. 

