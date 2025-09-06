In escandescenza minaccia un carabiniere, denunciato 51enne

Nell’ambito delle disposizioni del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzate al controllo del territorio e alla prevenzione di reati in genere, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un 51enne del capoluogo etneo.

Intorno alle ore 22:30, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, in transito lungo il Corso Indipendenza, ha deciso di procedere ad un controllo presso un distributore di carburante. Entrando nell’area di servizio, i militari hanno notato, attraverso le vetrate del bar annesso all’area di ristoro, un uomo in evidente stato di agitazione che gesticolava animatamente.

Avvicinatisi per verificare la situazione, uno dei Carabinieri è stato improvvisamente e senza apparente motivo aggredito verbalmente e minacciato dall’uomo che, posizionato nei pressi della cassa, ha iniziato a dirigersi verso di lui mantenendo una distanza molto ravvicinata e continuando a mostrare insofferenza per la presenza dei militari.

Considerato lo stato di alterazione psicofisica dell’individuo e per evitare che la situazione degenerasse, l’altro militare è subito intervenuto in supporto del collega. Nonostante la resistenza opposta, l’uomo è stato messo in sicurezza e identificato in un 51enne catanese che, già in passato, si era reso protagonista di condotte aggressive.

Sulla base degli indizi raccolti – da verificare in sede giurisdizionale – l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.