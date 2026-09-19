Litiga con la compagna ed evade dai domiciliari, denunciato 45enne

Si è allontanato dalla sua abitazione di Palermo, dove si trovava agli arresti domiciliari, e ha raggiunto autonomamente la caserma dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga per raccontare ai militari che in tarda serata, in seguito ad un’accesa lite con la compagna aveva deciso di allontanarsi. Protagonista della vicenda un 45enne, ovviamente denunciato per evasione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, di origini catanesi, era sottoposto alla misura agli arresti domiciliari, per pregressi reati, presso l’abitazione della compagna a Palermo. In seguito ad una violenta discussione con quest’ultima, ha percorso 300 km per raggiungere Catania, città di residenza della sorella, e “sfogarsi” con lei. Le motivazioni addotte dall’autore del reato, tuttavia, non hanno escluso le conseguenze previste dalla legge per la violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. Per lui, dunque, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione, ed è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari questa volta a Catania.