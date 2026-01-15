Catania

Mezzo chilo di droga nascosto in uno zaino, arrestate due donne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto due donne ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza delle indagate valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a reprimere fenomeni di criminalità diffusa, i poliziotti della seconda sezione investigativa “Criminalità Straniera e Prostituzione” della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani donne, nella zona di San Giovanni Galermo.

Entrambe le occupanti del veicolo hanno mostrato fin da subito un evidente nervosismo e, nel contempo, i poliziotti hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente dall’interno dell’abitacolo. Pertanto, gli agenti hanno deciso di procedere ad una perquisizione.

In effetti, i poliziotti hanno trovato uno zaino, occultato sotto il sedile lato passeggero, che le due donne hanno dichiarato contenere libri.

In realtà, all’interno della sacca, erano nascoste ben 66 dosi di marijuana, di varie dimensioni, per un peso complessivo di oltre 500 grammi, 25 grammi di cocaina suddivisa in vari involucri, nonché numerosi vasetti e flaconi contenenti hashish, olii, resine e inflorescenze di canapa trattate.

Le due giovani donne, una ventisettenne, l’altra ventinovenne, sono state così arrestate e, in attesa di convalida, sottoposte agli arresti domiciliari. 

