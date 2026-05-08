Professione infermieristica, l’Opi incontra studenti dell’istituto Fermi di Aragona 

Illustrare agli studenti la professione infermieristica e offrire loro una visione concreta del percorso formativo e delle opportunità occupazionali. Era questo l’obiettivo dell’incontro promosso dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) con gli studenti dell’istituto scolastico Enrico Fermi svoltosi ieri e che, alla luce della partecipazione e dell’interesse mostrato dai ragazzi, può dirsi pienamente raggiunto.

La presenza attenta e il coinvolgimento attivo degli studenti hanno caratterizzato l’intero appuntamento: numerose le domande rivolte ai rappresentanti dell’Opi Salvatore Pantalena, Giorgia Bongiorno e Marzia Latona, che hanno dialogato con i giovani approfondendo ruolo, responsabilità e prospettive della professione infermieristica.

Soddisfatta anche la dirigente scolastica del Fermi, Elisa Casalicchio, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per l’orientamento degli studenti.

«Siamo lieti della partecipazione e dell’interazione dei ragazzi – commenta Salvatore Occhipinti, presidente dell’OPI Agrigento – ai quali abbiamo presentato il percorso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche. L’interesse dimostrato conferma l’importanza di portare queste testimonianze nelle scuole. Non a caso, abbiamo già avviato altre interlocuzioni con istituti superiori dell’Agrigentino».