Moto contro auto, morto 20enne

Meno di due mesi fa, aveva compiuto 20 anni, era il 21 giugno. E’ morto in un tragico incidente stradale a Biancavilla nel Catanese. Si chiamava Vincenzo Tomasello e con la sua moto si è scontrato contro l’auto guidata da una ragazza di 21 anni rimasta illesa. Per Vincenzo non c’è stato nulla da fare, mentre il ragazzo che era con lui, un amico di 24 anni, e’ stato necessario il trasporto in ambulanza al Trauma Center del “Cannizzaro” di Catania. La notizia è stata commentata dal sindaco del paese Antonio Bonanno: “La nostra comunità piange la scomparsa del giovane Vincenzo Tomasello, morto in un incidente stradale. Sento il dovere di esprimere il mio personale cordoglio e quello di tutta la città alla famiglia del giovane. Con Vincenzo vola via anche un pezzo del nostro cuore”. A ricordarlo è anche Giuseppe Sant’Elena, responsabile dell’oratorio “Don Pino Puglisi”, pubblicando uno scatto fotografico in un momento di spensieratezza: “Un’altra giovane vita spezzata, in un millesimo di secondo. Il nostro oratorio perde un altro pezzo, ma ne acquista un altro in Cielo, da dove Vincenzo ci guarderà”.