Catania

Nasconde 80 grammi di marijuana nel borsello, arrestato rider della droga

All'interno di una pochette sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana, già suddivisa in 6 involucri pronti per essere ceduti ai suoi potenziali acquirenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ancora un’attività della Polizia di Stato finalizzata a contrastare la consegna “porta a porta” della droga. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno sottoposto a controllo un catanese di 46 anni, individuato nel quartiere di Librino, mentre stava seduto su uno scooter, consultando il telefono e guardandosi ripetutamente intorno. L’intervento si inserisce nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti nei diversi quartieri della città.

Ritenendo il suo atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno eseguito sul posto una serie di accertamenti mediante la banca dati in uso alle forze di Polizia, rilevando come il 46enne avesse numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Durante le verifiche di polizia giudiziaria, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato come l’uomo stringesse tra le mani una pochette. All’interno di quest’ultima sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana, già suddivisa in 6 involucri pronti per essere ceduti ai suoi potenziali acquirenti. La droga è stata recuperata e sequestrata, mentre il 46enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del rito direttissimo.

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