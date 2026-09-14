Video

L’inferno dei pitbull, combattimenti tra cani nell’Agrigentino: le immagini del blitz

Gli incontri avvenivano nella maggior parte dei casi tra Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



Ecco le immagini del blitz “L’inferno dei pitbull”, un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Gela che ha messo le mani sul lucroso (e crudele) business del combattimento tra cani. Gli incontri avvenivano nella maggior parte dei casi tra Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Così entrano droga e cellulari in carcere, il pentito svela: “Si individua l’agente più permeabile alle lusinghe..”
di Gabriele Terranova

L’inferno dei pitbull, combattimenti tra cani con bambini tra gli spettatori: 6 indagati
Apertura

Tragico incidente in motocicletta, morta 50enne 
Agrigento

Molotov contro l’abitazione di una giovane coppia in via Gioeni, indagini 
Apertura

Hybris, il fortino della droga a Licata: condanna definitiva per 29enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv