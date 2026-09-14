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L’inferno dei pitbull, combattimenti tra cani nell’Agrigentino: le immagini del blitz
Gli incontri avvenivano nella maggior parte dei casi tra Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata.
Ecco le immagini del blitz “L’inferno dei pitbull”, un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Gela che ha messo le mani sul lucroso (e crudele) business del combattimento tra cani. Gli incontri avvenivano nella maggior parte dei casi tra Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata.
Redazione
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