Polizia cerca d’interrompere corsa clandestina, agenti feriti

Residenti del quartiere Falsomiele si sono scagliati la scorsa sera contro i poliziotti che volevano bloccare tre motociclisti in sella a moto di grossa cilindrata senza targa in gara tra loro. Gli agenti avevano intimato l’alt non rispettato ed è nato un inseguimento. Vicino largo dei Pinguini sei agenti su tre volanti sono stati accerchiati e le auto sono state colpite da un lancio di pietre per proteggere la fuga dei motociclisti. Alcuni agenti sono rimasti feriti. Due aggressori sarebbero stati individuati e bloccati in un magazzino. Altri residenti sono scesi in strada assaltando la polizia. Una decina le volanti arrivate in soccorso, supportate dai carabinieri. Sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola in aria per disperdere la folla minacciosa.