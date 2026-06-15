Nascondeva nel soggiorno 5 chili di droga: arrestato 21enne





Un deposito di marijuana nel soggiorno di casa è stato allestito da un catanese di 21 anni, scoperto dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Durante le fasi di pattugliamento del quartiere Picanello, i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”, fermi per un controllo, sono stati attirati da un fortissimo odore di marijuana che proveniva dal piano terra di un’abitazione di via Malta.

I poliziotti hanno bussato alla porta della casa per compiere tutti gli accertamenti e verificare la corrispondenza di quanto avvertito con l’effettiva presenza di sostanze stupefacenti. Dopo diversi minuti, ad aprire ai poliziotti è stato il 21enne che ha compreso di essere stato scoperto e ha accompagnato gli agenti direttamente nel soggiorno della sua abitazione, dove aveva nascosto 4,5 chili di marijuana, 1 chilo di hashish e 46 grammi di cocaina, occultati in parte all’interno di un armadietto e in parte sul soppalco.

Tutta la droga è stata sequestrata e il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.