Catania

Non si ferma all’alt della polizia e sfreccia con gli amici, sotto il tappetino aveva un proiettile: tutti denunciati

I poliziotti hanno perquisito l’auto sulla quale il gruppo di ragazzi viaggiava, trovando, nel lato passeggero, sotto al tappetino, un proiettile calibro 9.

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Ha ingranato la marcia della sua auto per fuggire a tutta velocità, in piena notte, tra le vie di San Cristoforo. Un 21enne, originario di Milazzo, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato che, dopo aver intimato l’alt, nei pressi di via Brancato, lo hanno inseguito per le viuzze del quartiere. Il giovane era in compagnia di quattro amici, che sono risultati gravati da precedenti in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio. Il conducente non solo non si è fermato, ma ha cercato di far perdere le proprie tracce, spingendo sul pedale dell’acceleratore e attuando manovre pericolose.

Grazie all’approfondita conoscenza del territorio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a mettere fine alla fuga del 21enne e dei suoi amici in via Bonfiglio. I quattro sono stati bloccati e identificati e il 21enne è stato arrestato per fuga pericolosa, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti hanno perquisito l’auto sulla quale il gruppo di ragazzi viaggiava, trovando, nel lato passeggero, sotto al tappetino, un proiettile calibro 9. Nessuno dei ragazzi ha saputo fornire una spiegazione sulla presenza del proiettile e, pertanto, sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di munizionamento in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

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