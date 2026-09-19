Catania

Non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge in auto, denunciato 21enne

Ne è nata una fuga spericolata tra le vie del centro cittadino, durante la quale il giovane ha eseguito manovre azzardate e ad alta velocità, mettendo a serio rischio l'incolumità dei pedoni

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Operativa e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato in stato di libertà un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente (con recidiva nel biennio), sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva. In particolare, gli operanti hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito il quale, nel vano tentativo di evitare il controllo, anziché accostare ha spinto a fondo sull’acceleratore. Ne è nata una fuga spericolata tra le vie del centro cittadino, durante la quale il giovane ha eseguito manovre azzardate e ad alta velocità, mettendo a serio rischio l’incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada.

I militari si sono posti immediatamente al suo inseguimento, riuscendo a intercettarlo e a bloccare il veicolo, in piena sicurezza, evitando che la sua condotta potesse avere conseguenze ben più gravi. Durante le operazioni di messa in sicurezza il giovane, nel tentativo di fuggire, ha ferito lievemente un militare.  I Carabinieri hanno identificato l’automobilista per un 21enne del posto che, da accertamenti effettuati in coordinamento con la Centrale Operativa, è risultato essere privo di patente di guida, con recidiva della condotta nel biennio che ha fatto scattare per lui la denuncia in stato di libertà.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Licata, 54enne trovato morto in casa: disposta autopsia 
Apertura

Scontro frontale tra auto, morto 47enne: illesi donna incinta e bambino 
Apertura

Gli omicidi della Stidda a Roma, la difesa: “Calafato è un uomo diverso, va assolto per prescrizione”
Apertura

Ecco chi sono gli imprenditori vicini alla stidda
Apertura

Maxi incendio distrugge uliveto e minaccia abitazioni, piromane in azione?
banner italpress istituzionale banner italpress tv