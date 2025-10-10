Oltre mezzo chilo di marijuana in casa, arrestato 42enne

Un 42enne catanese è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato mentre stava consegnando una dose di droga ad un acquirente, ricevendo, in cambio, una somma di denaro. Lo scambio è avvenuto davanti ad un’abitazione di via Giudice, nel quartiere San Cristoforo, sotto gli occhi dei poliziotti della squadra volanti, in transito in quel momento nel corso del servizio di controllo del territorio.

Intuendo che potesse trattarsi di una cessione di stupefacente, i poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare pusher e acquirente in modo da sottoporli ad un accurato controllo. Effettivamente, le intuizioni degli agenti si sono rivelate fondate: l’uomo che aveva ricevuto l’involucro dal pusher 42enne è stato trovato nella disponibilità di 10 grammi di marijuana. Dopo aver pagato la somma pattuita per l’acquisto della droga, l’uomo ha nascosto l’involucro con la marijuana nelle mutande, nel tentativo di sfuggire al controllo dei poliziotti. L’acquirente è stato segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno esteso le ricerche all’abitazione del pusher, già noto alle forze di Polizia per i suoi precedenti specifici in materia di spaccio di stupefacenti. Non appena hanno fatto accesso in casa, il 42enne ha consegnato uno zaino con all’interno una dose di marijuana. L’atteggiamento dell’uomo, però, ha generato il sospetto che potesse avere ulteriore droga nascosta nelle altre stanze della casa. Pertanto, i poliziotti hanno perquisito l’intera l’abitazione fino a quando, dietro al letto della sua stanza, hanno recuperato un grosso sacco pieno di marijuana, per un peso totale di 562 grammi. A quel punto, l’uomo ha confessato di avere ulteriore stupefacente, consegnando altri 98 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.

Durante la perquisizione, inoltre, i poliziotti hanno trovato oltre 1.300 euro in contanti, conservati sopra al mobile della cucina. Al riguardo, il 42enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione, considerato che, al momento, risultava essere disoccupato.

Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro per le successive determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, mentre il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.