Operazione “Alto impatto”: arresti, denunce e sequestro di droga

Un'importante attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di devianza giovanile

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato di Catania, nell’ambito dell’operazione ”Alto impatto”, ha condotto in tutto il territorio etneo un’importante attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di devianza giovanile. L’azione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, ha visto l’impiego degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania che, oltre ad intensificare i controlli nelle strade, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione e di interesse dei giovani, hanno effettuato numerose perquisizioni a sorpresa, in alcune abitazioni e in strada, in diversi quartieri della città, tra cui San Cristoforo, Civita e San Giorgio.

Nel corso dell’attività, sono stati arrestati due giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente, un minorenne è stato collocato in comunità a titolo di misura cautelare emessa per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, altri due ragazzi sono stati denunciati per lesioni aggravate e un minore per furto aggravato su autovettura.

Complessivamente l’azione dei poliziotti ha consentito di sequestrare oltre due chilogrammi di marijuana, numerose dosi di hashish e dell’olio di thc ad alta concentrazione, ovvero un prodotto, sempre più diffuso, dal potente effetto drogante. Oltre allo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro materiali per il confezionamento, bilancini di precisione e oltre trecento euro in contanti.

