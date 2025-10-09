Piantagione di marijuana nell’orto di casa, arrestato

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente a Mascalucia, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba quando, con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, una villetta situata in zona Massannunziata, ovvero nella periferia nord del paese.

Non appena i cani antidroga, King e Ciro, sono entrati nel giardino della villa, hanno indirizzato i loro conduttori verso una zona adibita ad orto: l’infallibile fiuto dei due quadrupedi ha, infatti, subito avvertito qualcosa indicando, in particolare, una serra. Quando i Carabinieri hanno aperto quel ricovero per le piante hanno scovato all’interno piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri, cresciute grazie ad acqua mescolata con un concime liquido, e ad un sistema di aerazione artigianale, realizzato con un ventilatore.

Sempre all’esterno dell’abitazione, vicino ad un barbecue, i Carabinieri hanno recuperato quasi un chilo di marijuana già essiccata, parte della quale era confezionata in contenitori di vetro e sacchetti termosaldati, oltre ad una bilancia digitale, una macchina per il sottovuoto e un fertilizzante specifico.

Anche in casa l’uomo aveva nascosto piccole dosi di quella sostanza, e il tutto è stato ovviamente sequestrato mentre il 52enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che lo ha sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla PG.