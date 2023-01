Prodotti non tracciati in macelleria, 1.500 euro di multa

Venti chilogrammi di salumi e 29 di prodotti caseari non tracciati destinati alla vendita sono stati sequestrati dai carabinieri in una macelleria di Paternò (Catania) durante controlli effettuati in quella zona. I controlli sono stati effettuati dai militari del Nucleo Operativo della locale Compagnia in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, quelli della Stazione di Nicolosi ed il supporto del 12/mo Reggimento ‘Sicilia’. La titolare è stata sanzionata per un importo complessivo di 1.500 euro.