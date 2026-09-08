Pusher specializzato in consegne a domicilio, arrestato 50enne
Il 50enne aveva 13,50 grammi di cocaina, 4 grammi di crack, 146 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish, nonché la somma di 365 euro, in banconote di diverso taglio
La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 50 anni che si era specializzato nelle consegne a domicilio di droga. L’uomo è stato individuato e fermato dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania, in via Passo Gravina.
I poliziotti lo hanno notato a bordo di uno scooter con un’andatura sospetta, come se stesse cercando un punto esatto della zona per incontrare qualcuno. Per questa ragione, i “Falchi”, a bordo delle loro moto, lo hanno raggiunto, intimandogli di fermarsi per effettuare tutti i controlli necessari. Dai primi accertamenti, effettuati sul posto, sono emersi i diversi pregiudizi a suo carico, tra gli altri anche in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo portava a tracolla un marsupio, in cui i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato svariate dosi di droga di diverse tipologie; alcune dosi erano nascoste anche nello scooter.
Nello specifico, il 50enne aveva 13,50 grammi di cocaina, 4 grammi di crack, 146 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish, nonché la somma di 365 euro, in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività spaccio. Al termine del sequestro della droga, lo spacciatore è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.