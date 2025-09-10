Rifiuta le dimissioni in ospedale e aggredisce il personale sanitario, denunciato

Catania

L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce

 I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima e quelli del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, nel pomeriggio, presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima, dove un paziente di 44 anni, residente a Catania, ha minacciato e aggredito verbalmente medici e infermieri. 

In particolare l’uomo, rientrando da un esame clinico, ha inveito contro il personale sanitario che, atteso il miglioramento delle sue condizioni di salute, gli aveva appena comunicato le dimissioni. 

Il paziente, tuttavia, in forte stato di agitazione, pretendendo di continuare a occupare il posto letto nel reparto, ha prima insultato una cardiologa di turno e, successivamente, aggredito verbalmente anche una psichiatra intervenuta.

La situazione ha generato pesanti ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività ospedaliere, richiedendo l’intervento dei Carabinieri che, immediatamente giunti sul posto, hanno dapprima tentato un dialogo empatico con il paziente per riportarlo alla calma, ma poi, sono stati costretti a bloccarlo, fornendo supporto ai medici per le procedure di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 44enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. 

Sempre alta l’attenzione operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che continueranno a vigilare per intervenire con tempestività presso i presidi ospedalieri, a tutela di operatori sanitari e cittadini. 

