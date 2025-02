Scoperto deposito di parti d’auto rubate, una denuncia

Un deposito di parti di carrozzeria e di motori smontati da auto rubate è stato scoperto a Catania dalla polizia, che ha anche recuperato tre automobili che erano state rubate in città e con ogni probabilità destinate ad essere smontate per ricavarne un guadagno illecito dalla vendita dei pezzi di ricambio. Un 49enne che aveva la disponibilità del locale è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Il deposito è stato individuato in via Palermo dopo che gli agenti hanno sorpreso l’uomo a bordo di un’auto risultata rubata. Nelle vicinanze i poliziotti hanno individuato altre due auto di provenienza furtiva. A causa dell’ingente quantità di pezzi trovati è stato necessario porre sotto sequestro l’intero deposito in modo da procedere con cura ad inventariare quanto rinvenuto, sedili, sportelli, paraurti e altri pezzi di diversi modelli d’auto, in parte anche rovinati e non più utilizzabili. Le tre auto rubate sono state restituite ai legittimi proprietari, che hanno espresso gratitudine ai poliziotti.