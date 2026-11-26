I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti nel centro del capoluogo, individuando un vero e proprio “laboratorio del falso” in un appartamento privato in pieno centro a Catania.

L’intervento è stato condotto da una pattuglia delle Fiamme gialle del I Gruppo di Catania mentre si trovava in servizio nell’area della “fera o luni”, il mercato storico più antico e grande della città. I finanzieri sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un soggetto di origine marocchina che, alla vista dei militari, ha interrotto repentinamente la naturale andatura entrando – con il borsone e lo zaino che aveva al seguito – in un portone che conduceva ad abitazioni private. Dopo averlo raggiunto, i sospetti dei finanzieri sono stati avvalorati dalla genericità delle risposte rese dall’interessato, proveniente dalla provincia di Caltanissetta, circa i motivi della sua presenza sul posto e dall’evidente difficoltà a chiarire la provenienza e destinazione dei 30 giubbotti che custodiva nel borsone, risultati articoli d’importazione recanti marchi non noti, nonché delle numerose etichette, rinvenute nel suo zaino e riferite a note “griffe” della moda.

Ulteriori accertamenti sul posto hanno consentito di individuare l’appartamento dove l’interessato si stava recando, all’interno del quale – ottenuto l’intervento anche di una seconda pattuglia – è stata riscontrata la presenza di un locale ove altro soggetto di origine mauritana stava utilizzando una macchina da cucire professionale e numerosi rocchetti di cotone per sostituire le etichette originariamente apposte su oltre 700 capi di abbigliamento (giubbotti, pantaloni, felpe e maglie) con quelle recanti i marchi contraffatti di note griffe del lusso, casual e sportive, come EMPORIO ARMANI, MOSCHINO, HUGO BOSS, BLAUER, STONE ISLAND, NIKE, TOMMY HILFIGER, LACOSTE, MONCLER E K-WAY. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre i due responsabili sono stati deferiti alla locale Autorità giudiziaria in concorso per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «contraffazione e uso di marchi o segni distintivi» ex artt. 473 e 474 c.p.. Il contrasto della contraffazione dei prodotti costituisce un settore di assoluta rilevanza nell’azione della Guardia di finanza, in quanto fenomeno che si presta a diventare un moltiplicatore di illegalità, essendo spesso connesso a fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, e che costituisce un elemento distorsivo della concorrenza sul mercato.