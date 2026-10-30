Smantellata base logistica per il confezionamento della droga, sequestrato stupefacente

Al termine di una specifica operazione antidroga, la Polizia di Stato ha smantellato una vera e propria base logistica dedita alla preparazione ed al confezionamento, in dosi, di sostanze stupefacenti, allestita in un edificio del centro storico. L’intervento è stato eseguito, nei giorni sorsi, dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, nel corso di un controllo finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga in città.

Durante il pattugliamento di alcune zone del centro cittadino, grazie anche alle segnalazioni di alcuni residenti, i poliziotti hanno scoperto il nascondiglio al piano interrato di un vecchio edificio. Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato un grosso sacco contenente droga di vari tipi. In particolare, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro, a carico di ignoti, 88 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e un ulteriore sacchetto con 76 dosi di anfetamine, per un peso complessivo di 38 grammi. Oltre alla droga, è stato rinvenuto un tavolino d’appoggio, dotato di tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi per la successiva vendita. Inoltre, sono stati sequestrati due bilancini di precisione e un coltello intriso di stupefacente. Tutto il materiale trovato verrà distrutto come disposto, in questi casi, dall’Autorità Giudiziaria. Ancora una volta, l’intervento della Polizia di Stato ha permesso di bloccare una florida attività di spaccio, fermando l’immissione sul mercato di stupefacenti, sottraendo alla criminalità fonti di ingenti guadagni per svariate migliaia di euro.