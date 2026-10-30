Carmelo Zirafi nuovo assessore e Vicesindaco del comune di Campobello di Licata

In seguito alle dimissioni dell’Assessore e Vicesindaco Dottore Calogero Russo, il Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana ha provveduto alla nomina del Consigliere Comunale della Democrazia Cristiana Carmelo Zirafi come Vicesindaco e Assessore alla sanità, randagismo e benessere degli animali, politiche sociali, cimitero.

“Essere nominato Vicesindaco di Campobello di Licata – afferma Zirafi – è per me un motivo di grande orgoglio, ma soprattutto un richiamo a un profondo senso di responsabilità. Questo ruolo non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un lavoro impegnativo che affronterò con spirito di servizio, dedizione e massima disponibilità. Come ricordato dal Sindaco, il nostro compito primario sarà quello di amministrare per l’intera comunità, senza fare distinzioni, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze di tutti: famiglie, giovani, anziani, attività economiche e associazioni locali.»

Il Presidente Provinciale della Democrazia Cristiana, Giuseppe Alaimo, esprime grande soddisfazione per la nomina di Carmelo Zirafi ad Assessore e Vicesindaco del Comune di Campobello di Licata. “Una scelta che premia competenza, impegno e amore per il territorio“, dichiara Alaimo che sottolinea: “La Democrazia Cristiana continua a radicarsi nei territori con una presenza costante, seria e concreta, in linea e in perfetta sintonia con il Segretario Nazionale, Carmelo Pace”.