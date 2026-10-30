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Ravanusa, fuga di gas durante i lavori per la fibra ottica; Pitrola: “in corso riparazione”

In via precauzionale sono stati allontanati i residenti della via Turati

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una fuga di gas nei pressi di via Turati, a Ravanusa, ha provocato l’evacuazione precauzionale di un intero quartiere. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco stanno lavorando i tecnici Italgas. Secondo una prima ricostruzione la tubazione è stata danneggiata accidentalmente da un’impresa esterna impegnata nei lavori per la posa della fibra ottica. “La perdita di gas è stata individuata ed è in corso la riparazione. La situazione è sotto controllo ed una volta terminata la riparazione le famiglie potranno rientrare nelle loro case“, rassicura il primo cittadino Salvatore Pitrola giunto sul posto per osservare da vicino la situazione.

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