Ravanusa, fuga di gas durante i lavori per la fibra ottica; Pitrola: “in corso riparazione”

Una fuga di gas nei pressi di via Turati, a Ravanusa, ha provocato l’evacuazione precauzionale di un intero quartiere. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco stanno lavorando i tecnici Italgas. Secondo una prima ricostruzione la tubazione è stata danneggiata accidentalmente da un’impresa esterna impegnata nei lavori per la posa della fibra ottica. “La perdita di gas è stata individuata ed è in corso la riparazione. La situazione è sotto controllo ed una volta terminata la riparazione le famiglie potranno rientrare nelle loro case“, rassicura il primo cittadino Salvatore Pitrola giunto sul posto per osservare da vicino la situazione.





