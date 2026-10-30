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Ravanusa, fuga di gas durante i lavori per la fibra ottica; Pitrola: “in corso riparazione”
In via precauzionale sono stati allontanati i residenti della via Turati
Una fuga di gas nei pressi di via Turati, a Ravanusa, ha provocato l’evacuazione precauzionale di un intero quartiere. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco stanno lavorando i tecnici Italgas. Secondo una prima ricostruzione la tubazione è stata danneggiata accidentalmente da un’impresa esterna impegnata nei lavori per la posa della fibra ottica. “La perdita di gas è stata individuata ed è in corso la riparazione. La situazione è sotto controllo ed una volta terminata la riparazione le famiglie potranno rientrare nelle loro case“, rassicura il primo cittadino Salvatore Pitrola giunto sul posto per osservare da vicino la situazione.
Redazione
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