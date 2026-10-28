In giro con una pistola carica e pronta all’uso, arrestato 49enne

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel servizio di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, hanno notato, in via Murifabbro, di notte, un uomo, appiedato, che alla vista della pattuglia è scappato.

Gli agenti lo hanno immediato inseguito per diverse centinaia di metri e lo hanno poi bloccato in via Gramignani. Sottoposto a perquisizione, il soggetto, un 49enne, pregiudicato, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica, nascosta nella cinta. L’arma era pronta per fare fuoco ed era rifornita con un caricatore con sei cartucce. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia ed arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida dinanzi.