Rimane ferita durante escursione, soccorsa turista tedesca alla Riserva dello Zingaro

Una turista tedesca di 47 anni, rimasta ferita durante un’escursione alla Riserva dello Zingaro (Trapani), è stata soccorsa in un intervento congiunto di Aeronautica militare e Soccorso alpino e speleologico siciliano. La donna, che ha riportato un trauma ad una gamba, è stato recuperata a Cala Disa da due tecnici di elisoccorso imbarcati su un elicottero HH 139A dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. La donna, portata a bordo dell’elicottero, è stata trasferita all’ospedale di Alcamo.