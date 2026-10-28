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Rimane ferita durante escursione, soccorsa turista tedesca alla Riserva dello Zingaro

Intervento congiunto Aeronautica Militare e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Una turista tedesca di 47 anni, rimasta ferita durante un’escursione alla Riserva dello Zingaro (Trapani), è stata soccorsa in un intervento congiunto di Aeronautica militare e Soccorso alpino e speleologico siciliano. La donna, che ha riportato un trauma ad una gamba, è stato recuperata a Cala Disa da due tecnici di elisoccorso imbarcati su un elicottero HH 139A dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. La donna, portata a bordo dell’elicottero, è stata trasferita all’ospedale di Alcamo. 

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