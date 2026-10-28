Individuate tre palazzine collegate abusivamente alla rete elettrica: scattano le denunce

Prosegue l’azione congiunta delle Forze dell’Ordine nel quartiere Librino per il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con un focus specifico sui furti di energia elettrica. Un articolato servizio interforze, disciplinato con ordinanza del Questore di Catania, è stato coordinato, nei giorni scorsi, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, con l’intervento di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto operativo del X Reparto Mobile e dei tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica.

L’attività si è concentrata in particolare sugli edifici ubicati in viale Nitta e viale Moncada, dove sono state individuate tre palazzine collegate abusivamente alla rete elettrica. Gli allacci abusivi alla rete elettrica, del tutto improvvisati, sono risultati privi di protezioni e di condizioni di sicurezza, costituendo un concreto rischio per l’incolumità dei residenti per i possibili sovraccarichi, cortocircuiti e incendi.

Al termine di tutti i riscontri, il personale tecnico ha rimosso gli allacci abusivi, ripristinando le condizioni di legalità e di sicurezza. Gli operatori delle forze dell’ordine hanno identificato alcuni dei proprietari degli appartamenti allacciati abusivamente, denunciandoli per furto di energia elettrica.

Gli accertamenti proseguono per individuare gli utilizzatori delle restanti abitazioni e i responsabili degli allacci illeciti.

Contestualmente, il dispositivo interforze ha intensificato i controlli sul territorio e sulla circolazione stradale, con posti di controllo nei principali assi viari del quartiere. L’attività ha consentito di identificare 65 persone, di cui 40 con precedenti penali o di polizia, di controllare 44 veicoli e di contestare 9 violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della copertura assicurativa, omessa revisione e mancato utilizzo del casco protettivo. Due veicoli, inoltre, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo.