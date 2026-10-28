Lavori rete idrica in via Atenea, nessun cantiere durante le festività natalizie

A seguito di numerose interlocuzioni, sia formali che informali, intrattenute con la Direzione dei Lavori per l’adeguamento e l’efficientamento della rete idrica di Agrigento, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaca della città, Ing. Maria Miccichè, ha ottenuto conferma che i lavori lungo via Atenea saranno sospesi nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2026 e il 6 gennaio 2027.

La sospensione consentirà di vivere pienamente il periodo natalizio nel centro storico, preservandone la vivibilità e la fruibilità in un momento dell’anno particolarmente significativo per la comunità, le famiglie e le numerose iniziative che accompagneranno le festività. Inoltre, per ridurre al minimo i disagi alla viabilità e alla vita cittadina anche al momento della ripresa delle opere, l’Assessore Miccichè rende noto che il Consorzio affidatario dei lavori sta attualmente valutando, di concerto con la Direzione dei Lavori, la fattibilità tecnica di adottare metodologie operative alternative allo scavo a cielo aperto.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale continua a seguire con la massima attenzione gli interventi in corso negli altri quartieri della città, da via Garibaldi a via Unità d’Italia, mantenendo un confronto costante con la Direzione dei Lavori per contenere i disagi a residenti, commercianti e attività economiche rispetto al cronoprogramma dei lavori. L’obiettivo è conciliare la necessità di ammodernare la rete idrica con la tutela della vita quotidiana della città, garantendo la stessa attenzione a tutti i territori interessati dai cantieri.

«Il dialogo costante e il confronto serrato con la Direzione dei Lavori e le imprese hanno portato a un risultato importante per la nostra comunità – sottolinea l’Ing. Maria Miccichè –. Da un lato consentiamo di vivere il Natale nel centro storico senza l’impatto dei cantieri lungo via Atenea, dall’altro stiamo valutando soluzioni tecniche per rendere i lavori il meno invasivi possibile per residenti e visitatori. La stessa attenzione è rivolta a tutti gli altri quartieri interessati dagli interventi, perché siamo consapevoli dei sacrifici che questi comportano per cittadini e attività economiche. Il nostro impegno è fare in modo che opere indispensabili per il futuro della città vengano realizzate limitando il più possibile i disagi per tutti».