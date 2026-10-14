Sorpresi con “arsenale” di attrezzi da scasso per bypassare le centraline, 3 denunce

La Polizia di Stato ha individuato tre pregiudicati catanesi di 30, 46 e 36 anni trovati con materiale adatto a scassinare auto. I tre sono stati fermati dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania durante un controllo in piazza Santa Maria di Gesù. Uno degli agenti si è accorto che il conducente provava a nascondere qualcosa sotto il sedile e, per questa ragione, è stata perquisita l’auto. All’interno, è stato trovato un vero e proprio arsenale di attrezzi da scasso e dispositivi per bypassare le centraline delle auto.

In un borsone, sono stati recuperati una chiave inglese, una torcia, un giravite a taglio, una chiave a T, un martello frangi-vetro e una leva in metallo rettangolare; inoltre, nella portiera di destra è stato rinvenuto un grosso cacciavite a stella, mentre in un borsello sui sedili posteriori vi erano due dispositivi OBD, un radiocomando universale e tre chiavistelli in metallo.Tutti gli arnesi e i dispositivi sono stati sequestrati e i tre pregiudicati sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.Inoltre, l’auto sulla quale viaggiavano, era senza revisione e copertura assicurativa per la responsabilità civile, per cui il conducente è stato sanzionato.