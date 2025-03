Sorpresi con mezzo chilo di droga: arrestati due stranieri

Un’intensa attività di controllo nel quartiere “San Berillo” di Catania è stata condotta, nelle scorse ore, dalla Polizia di Stato per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

L’attività ha visto impegnati diversi poliziotti della squadra volanti e della Squadra Mobile della Questura di Catania che hanno arrestato due spacciatori stranieri, un tunisino di 20 anni e un cubano di 43 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

In una prima fase, gli agenti della squadra volanti hanno intercettato un gruppo di stranieri che stavano stazionando, in modo sospetto, in una viuzza del quartiere San Berillo. Alla vista dei poliziotti, gli uomini, con uno scatto fulmineo, hanno tentato di dileguarsi, cercando di disperdersi nella zona.

La fuga di uno di loro è durata soltanto pochi istanti dal momento che i poliziotti sono riusciti a fermarlo dopo averlo ricorso per una decina di metri. L’uomo ha cercato in tutti i modi di divincolarsi, scalciando contro uno dei poliziotti per cercare di sfuggire al controllo. Una volta messo in sicurezza, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno provveduto a perquisire lo zaino che aveva in spalla. All’interno, è stata trovata una busta contenente circa 150 grammi di marijuana.

Nel frattempo, avendo ricevuto notizia via radio dell’intervento, sul luogo dei fatti sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile che sono riusciti a individuare e fermare un altro componente del gruppo. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di svariate dosi di hashish, marijuana ed ecstasy per un peso di oltre 80 grammi, nonché di banconote di diverso taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

I poliziotti delle volanti hanno perlustrato la zona dove è stato sorpreso il gruppetto di stranieri, trovando, altresì, un sacchetto con 200 grammi di marijuana.

Tutta la droga recuperata e il denaro trovato sono stati sequestrati, mentre i due spacciatori sono stati arrestati.

Al termine dell’attività congiunta, i poliziotti della squadra volanti e della squadra mobile hanno sentito il PM di turno che ha disposto di condurre i due uomini in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.